Neymar :”C’était un bon test contre une bonne équipe”

En clôture de la 20ème journée de Ligue 1, le PSG et l’AS Monaco nous ont offert un beau match de football. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (3-3). Auteur d’un très bon match – avec un doublé et décisif sur le but contre son camp de Ballo-Touré – Neymar Jr (noté 7,5 par la rédaction de Canal Supporters) est revenu sur la prestation des Parisiens face à l’ASM, au micro de Canal+.

Le match nul face à Monaco (3-3)

“Je crois que nous avons mieux joué qu’eux, nous avons eu beaucoup d’occasions. Nous n’avons pas fait notre meilleur match mais nous avons essayé. Je crois que sur le troisième but ce n’est pas intentionnel la touche de notre défenseur (Marquinhos) mais c’est la décision de l’arbitre et de la VAR. C’était un bon test contre une bonne équipe mais nous sommes supérieurs et nous devons le démontrer sur le terrain. Mais comme je l’ai dit nous n’avons pas fait notre meilleur match, sinon nous aurions pris les trois points.”

La meilleure attaque d’Europe ?

“Je crois que nous avons des joueurs de grande qualité. Nous savons que nous avons de la qualité, que nous faisons partie des meilleurs du monde. Mais ce n’est pas seulement nous quatre (Icardi, Mbappé, Neymar et Di María), on a aussi Cavani et Sarabia qui sont de très bons joueurs. Quand ils entrent ils peuvent faire la différence et je crois que Paris aujourd’hui a beaucoup de chance de nous avoir tous ici.”