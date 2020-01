Neymar égale le record de Mbappé et Bianchi

Grand artisan du match nul il y a trois jours, au Parc des Princes contre cette même équipe de Monaco (3-3, 20e journée de Ligue 1), Neymar Jr (27 ans) a récidivé ce mercredi avec un but et une passe décisive (4-1). Une prestation de haute volée qui permet au Brésilien de s’offrir un nouveau record avec les Rouge et Bleu.

Grâce à ce nouveau but face à l’ASM, Neymar a marqué lors des huit derniers matches avec le club de la capitale. Il rejoint Kylian Mbappé et Carlos Bianchi dans le cercle très fermé des joueurs à avoir réussi une telle performance. Le numéro 10 parisien a trouvé le chemin des filets face à Nantes, Montpellier, Galatasaray, Saint-Étienne, Amiens, Saint-Étienne, Monaco et à nouveau Monaco, indique le club sur son site officiel.