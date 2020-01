Neymar est la personnalité la plus recherchée sur Google en 2019 par les Français

On le sait, et tout particulièrement chez Canal-Supporters.com, le Paris Saint-Germain est quasi-quotidiennement au coeur de l’actualité. Étant le club le plus populaire de France, le PSG a aussi dans ses rangs des joueurs à la notoriété mondiale et tout particulièrement un : Neymar Jr. À titre d’exemple, le Brésilien possède plus de 130 millions d’abonnés sur Instagram tandis que le PSG n’en a “que” 26,6 millions (5e au classement parmi les clubs de football).

Preuve de cette immense popularité pour le numéro 1O Rouge & Bleu, il est la personnalité la plus recherchée sur Google en 2019 par les Français. L’Auriverde comptabilise 1 297 545 recherches mensuelles en moyenne en 2019.

À noter la présence de Kylian Mbappé dans ce top 20 (465 354 recherches mensuelles).