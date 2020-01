Neymar et Mbappé devraient être laissés au repos contre Lorient

Avec l’enchaînement des matches, Thomas Tuchel devrait faire quelques ajustements dans son onze de départ lors du match à Lorient pour le compte des 16es de finale de Coupe de France. Comme rapporté plus tôt dans la journée, Leandro Paredes et Marquinhos ont repris l’entraînement. Ils postulent pour une place dans le groupe indique le Parisien. Pour les autres absents contre Monaco, Bernat, Cavani et Meunier, cela semble trop juste. Le quotidien francilien explique que Thomas Tuchel va profiter de ce match contre le leader de Ligue 2 pour faire souffler certains de ses cadres. Neymar et Kylian Mbappé devraient rester à Paris. Tout comme Idrissa Gueye et Keylor Navas. Le Parisien propose même un onze possible.

Le XI probable selon le Parisien : Rico – Dagba, Kehrer, Marquinhos, Diallo – Sarabia, Herrera, Verratti, Choupo-Moting – Draxler, Icardi.