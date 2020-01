Neymar et Mbappé, les deux joueurs les plus chers des équipes championnes

Neymar et Kylian Mbappé sont les deux superstars de l’effectif du PSG et selon une étude du cabinet KPMG, les deux joueurs sont les plus chers parmi les équipes championnes dans les 8 plus grands championnats européens. Dans le détail, Kylian Mbappé est valorisé à 225 millions d’euros et le Brésilien, 185 millions d’euros. Marquinhos, est le troisième Parisien le mieux valorisé dans cette étude avec 61 millions d’euros. En tout, l’effectif du PSG est valorisé à 957 millions d’euros, soit la troisième équipe la mieux valorisée derrière Manchester City (1,279 milliard d’euros) et le FC Barcelone (1,209 milliard d’euros).