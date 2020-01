Neymar : “Mon objectif en 2020 est de gagner tout ce que je peux avec le PSG et la Seleçao”

Depuis deux saisons, les deuxièmes parties de saison de Neymar sont surtout marquées par les blessures et des absences de longue date. Pour 2020, le Brésilien veut oublier ses mauvais souvenirs et réaliser de très bonnes prestations avec le PSG et la Seleçao mais également remporter des titres.

“Mon objectif en 2020 est de gagner tout ce que je peux avec Paris et avec l’équipe nationale. Relever de nouveaux défis, atteindre la finale de la Ligue des champions, gagner la Copa America à nouveau, avoue le numéro 10 parisien dans une interview accordée à Globo Esporte. Ce sont les missions que je souhaite accomplir pour la nouvelle année.”

Neymar s’est enfin penché sur la Ligue des Champions. “Est-ce que cette saison est notre meilleure chance en C1? Peut-être, oui. Au niveau de l’effectif, depuis que je suis ici, c’est l’année où nous sommes les mieux préparés, les plus forts dans tous les domaines“, commente le Brésilien. “Nous avons nos chances. Paris n’a jamais remporté la Ligue des champions, mais nous allons essayer de tout gagner. Nous connaissons nos qualités et nous espérons évidemment pouvoir être au rendez-vous à la fin.”