Neymar prêt à jouer la Copa América et les JO de Tokyo

Si Kylian Mbappé est prêt à participer au championnat d’Europe 2020 avec les Bleus puis les Jeux Olympiques de Tokyo, Neymar est également sensible à l’idée d’avoir un été riche. Interrogé en zone presse sur la question d’une participation à la Copa América (12 juin-12 juillet) et aux JO de Tokyo (24 juillet-9 août), le numéro 10 du PSG a dit qu’il était disponible pour son pays si son club lui donnait le feu vert. En 2016, le FC Barcelone avait refusé qu’il joue les deux compétitions. “Je suis prêt à jouer les deux mais je pense que c’est un peu compliqué. Je dois en discuter avec le club. La dernière fois, le Barça ne m’avait pas laissé jouer les deux, mais on en parlera pour voir ce qui est le mieux. Mais j’espère être à 100% pour aider la sélection brésilienne d’une façon ou d’une autre.”

Quant à la grande question du 4-4-2 au PSG avec les Quatre Fantastiques, Neymar s’est dit confiant sur son succès : “Je crois fermement que cette animation fonctionnera. Peu importe que vous jouiez avec quatre, cinq ou six attaquants. Si tout le monde court, si tout le monde s’entraide, Paris peut jouer avec n’importe quel système.” Ce qui rejoint les propos de Thomas Tuchel.