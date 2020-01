Neymar se rapproche de la deuxième place des meilleurs buteurs de Ligue 1

Auteur d‘un doublé contre Monaco hier soir (3-3), Neymar a marqué ses neuvième et dixième buts de la saison en Ligue 1 (en 9 matches). Il se rapproche de la deuxième place du classement des meilleurs buteurs, occupé par son coéquipier Kylian Mbappé (11 buts). Il reste encore un peu loin du meilleur buteur du championnat de France, Wissam Ben Yedder, qui a une nouvelle fois marqué hier contre le PSG (14e but de la saison), son cinquième lors de ses 5 derniers matches contre les Rouge & Bleu. Passeur décisif sur le premier but de Neymar, Marco Verratti a lui délivré sa troisième passe décisive en Ligue 1.