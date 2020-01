Neymar se rapproche d’un record au PSG

Neymar a été le meilleur parisien hier soir lors du match nul entre le PSG et Monaco dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 (3-3). Double buteur, le Brésilien a marqué au moins un but lors de ses 7 derniers matches sous le maillot Rouge & Bleu. C’est la deuxième plus longue série pour un joueur du PSG, comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur son site internet Paris.canal-historique. S’il récidive contre Monaco mercredi soir (21h, Canal +), le numéro 10 parisien égalera le record détenu par Carlos Bianchi et… Kylian Mbappé qui aurait pu s’offrir seul ce record, s’il avait trouvé le chemin des filets hier contre son club formateur. Au vu de la forme actuelle de Neymar, il se pourrait qu’il soit trois joueurs à se partager ce record.