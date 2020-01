Obraniak prend la défense du milieu de terrain après la prestation du PSG contre Monaco

Hier, le match entre le PSG et Monaco (3-3) a mis en lumière des carences dans le bloc-équipe parisien. Certains ont pointé du doigt le milieu de terrain. Mais pour Ludovic Obraniak, la paire Verratti-Gueye n’est pas la seule fautive dans la prestation parisienne contre les Monégasques.

“Je veux que l’on dise que Verratti ne court pas. Je veux bien que l’on dise que Gueye n’est peut-être pas à la hauteur. Mais ils ne peuvent pas tout faire. À un moment donné, si tu as ton numéro 9 qui ne fait pas l’effort de redescendre sur le 6 adverse à la première relance, et que tu as Thiago Silva ou Marquinhos, qui laisse pas Ben Yedder décrocher à chaque fois, à partir de là, ton milieu de terrain n’y peut rien“, explique Obraniak sur le plateau de la Chaîne l’Equipe. “Verratti il est bon quand il va chercher. […]Verratti est meilleur quand il défend en avançant.”