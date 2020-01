Obraniak : “Si Leonardo est venu comme ça c’est qu’il a un remplaçant à Cavani”

Au terme du match de Coupe de France à Lorient (0-1), Leonardo est venu auprès des journalistes où il a confirmé qu’Edinson Cavani avait demandé à quitter le club maintenant, qu’il avait une offre de l’Atlético de Madrid – mais insuffisante – et qu’en cas de départ du Matador un recrutement d’attaquant n’était pas obligatoire. Cette dernière partie expliquée par le directeur sportif du PSG (faire jouer plus Julian Draxler) n’a pas convaincu Ludovic Obraniak. Pour l’ancien meneur de jeu, Leonardo veut enchaîner vente de Cavani et nouvelle signature. Quelque chose est dans les tuyaux, pense-t-il.

“On le connait Leonardo maintenant, il ne vient jamais vers les micros par hasard. Donc là il te dit qu’il est prêt à écouter. L’offre est encore peut-être un peu basse de la part de l’Atlético de Madrid. Ce qui veut dire qu‘on fait un peu monter les enchères, a commenté l’ancien joueur dans l’EDS. Mais ne soyons pas fous, si Leonardo est venu comme ça c’est qu’il a un remplaçant à Cavani”.