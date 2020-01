Obraniak valide la stratégie du PSG sur le dossier Cavani

C’est le feuilleton de ce mercato hivernal. Le futur d’Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. L’Atlético Madrid est le club le plus insistant dans ce dossier même si aucun accord n’a encore été trouvé. Pour Ludovic Obraniak, le PSG utilise la bonne stratégie dans ce dossier.

“J’ai confiance totale en Leonardo sur sa vision stratégique d’autant plus que Cavani arrive en fin de contrat dans six mois. Il fallait écouter ce qu’avait à dire le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il était hors de question de le laisser traîner son spleen“, explique Obraniak sur le plateau de l’EDS. “La gestion de Tuchel c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour lui. Il était temps d’écouter ses envies, de le laisser partir me paraît un bon choix et d’attendre aussi la fin de mercato. Aujourd’hui, beaucoup d’équipes cherchent un numéro 9, donc on fait monter les enchères. Ça sera tout bénef pour Paris, on préserve Icardi et on trouve peut-être un deuxième attaquant pour la saison prochaine.”