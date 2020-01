Officiel – Le PSG dévoile son quatrième maillot

Attendu depuis de nombreuses semaines, le quatrième maillot du PSG est désormais disponible. Le club de la capitale vient de le dévoiler sur son site internet et ses réseaux sociaux. Une tunique en collaboration avec Jordan Brand, partenaire du club depuis la saison passée. Les Parisiens porteront ce maillot lors de cette deuxième partie de saison.“Paré d’un noir discret et arborant le logo emblématique de Jumpman, le maillot est ainsi illuminé par les couleurs vives du drapeau français. L’équipe première étrennera ce nouveau maillot au Parc des princes lors de la rencontre contre Montpellier, le 1er février.” a commenté le PSG sur son site officiel.

À cela s’ajoute également une collection lifestyle qui joue sur les codes du foot et du basket. “Cette nouvelle collection complète de produits lifestyle, incluant des produits kids et accessoires, marque le dernier épisode d’une collaboration devenue iconique (…) Avec ce quatrième épisode de la collaboration, Jordan et le Paris Saint-Germain poursuivent leur conquête des terrains de football et de basket, et de rue.”