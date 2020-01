Ouverture d’un nouveau site d’entraînement pour la PSG Academy Egypte

Le PSG continue d’accroître ses différentes académies à travers le monde. Déjà implanté en Egypte, le club de la capitale a précisé, dans un communiqué, que son Academy Egypte avait ouvert un nouveau site d’entraînement à la mi-décembre. Un centre situé “au cœur d’Al Mansourah au Nord du pays, en plein centre-ville.” Pour cette occasion, le directeur technique de la Paris Saint-Germain Academy – Pierre-Yves Bodineau – était présent “pour enseigner la bonne méthodologie du club.” La création de ce nouveau centre d’entraînement permet de s’inscrire “dans la continuité du développement de cette Paris Saint-Germain Academy”, précise le club de la capitale dans son communiqué. Une cinquantaine d’enfants ont déjà chaussé leurs crampons sur place, accompagnés et encadrés par quatre coachs.

Sur le site officiel du club de la capitale, Nadia Benmokhtar, la responsable de la Paris Saint-Germain Academy, s’est montrée ravie de la création de ce nouveau site. “Ce site est le 5ème en Egypte ! La Paris Saint-Germain Academy grandit année après année, tout en conservant un niveau de qualité optimale, largement au-dessus des standards locaux. Grâce à ce nouveau site, la Paris saint Germain Academy Egypte compte aujourd’hui plus de 400 enfants. Nous sommes fiers de cette évolution, et de l’empreinte du club qui se renforce quotidiennement sur le territoire. Et ce n’est pas fini, puisque notre partenaire ouvrira prochainement d’autres sites. Le développement continue, pour le plus grand bonheur de nos fans égyptiens.”