Pagliari : “Marquinhos et Paris, je pense que c’est pour la vie”

Taulier incontestable du PSG, Marquinhos (25 ans) – qui a rejoint Paris en 2013 – se place aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus importants au sein du vestiaire Rouge et Bleu. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2022, le Brésilien avait entamé des pourparlers avec le PSG afin de prolonger son bail. Et il semblerait qu’un accord ait été trouvé pour deux saisons supplémentaires (jusqu’en 2024). Ce que la journaliste brésilienne Isabela Pagliari a confirmé au micro de Europe 1.

“Il croit à 100% dans le projet du PSG. Dans pas longtemps, le PSG va annoncer que Marquinhos prolonge pour encore deux ans, a expliqué la journaliste sur les ondes. Marquinhos adore Paris. Pourquoi changer d’équipe s’il est bien ici ? Marquinhos et Paris, je pense que c’est pour la vie.” De quoi rappeler une certaine chanson chère aux supporters du PSG.