Fabio Paratici confirme qu’Emre Can restera à la Juventus

Malgré de belles prestations depuis quelques semaines, Leandro Paredes est souvent cité parmi les joueurs en situation de départ lors de ce mercato hivernal. Le nom du milieu de terrain du PSG est associé à la Juventus Turin pour un échange avec Emre Can, en manque de temps de jeu au sein du club italien. Mais finalement, les deux joueurs devraient rester dans leurs clubs respectifs pour la seconde partie de la saison 2019-2020, comme l’avait affirmé le Corriere dello Sport le 4 janvier dernier.

Une information également confirmée par le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, dans des propos rapportés par le journaliste Guillaume Maillard-Pacini. “Emre Can ne partira pas. Il est important pour nous et on veut le garder.” Cette saison, l’international allemand a peu joué avec seulement 7 rencontres de Serie A disputées (272 minutes). Mais le joueur de 25 ans – sous contrat jusqu’en 2022 avec la Vecchia Signora – pourrait profiter de la méforme physique de Sami Khedira pour faire son retour dans la liste de la Juventus en Ligue des champions.