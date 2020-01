Paratici (Juventus) ne confirme que l’hypothèse d’un échange Kurzawa-De Sciglio

Fabio Paratici, coordinateur technique de la Juventus, comme Leonardo, directeur sportif du PSG, travaillent sur un échange de latéraux de 27 ans doublures dans leurs équipes respectives : Layvin Kurzawa contre Mattia De Sciglio, actuellement blessé aux adducteurs. Interrogé par Sky en Italie sur le sujet, le dirigeant turinois a confirmé des discussions, rien de plus. “Des opportunités se présentent sur le marché. On se parle, surtout entre clubs d’un certain niveau. Cet échange est une hypothèse que nous et le PSG évaluons, et nous verrons”, a commenté Fabio Paratici dimanche soir.