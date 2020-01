Paredes : “Le brassard de capitaine ? C’était un grand plaisir”

Contre le Pau FC en huitièmes de finale de Coupe de France, le PSG a assuré l’essentiel avec sa victoire 2 à 0. Au micro d’Eurosport 2, Leandro Paredes auteur d’une très bonne performance, et de son premier but sous le maillot du PSG est revenu sur cette rencontre. “On a fait une partie sérieuse. On s’est appliqué et on a offert la partie que l’on devait faire. Le brassard de capitaine ? C’était un grand plaisir. Il y a eu beaucoup de grands joueurs qui ont porté ce brassard. Ça me fait plaisir pour moi et ma famille. Je suis très heureux pour la qualification mais c’est vrai que c’est une soirée spéciale pour moi.”