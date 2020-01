Pau FC / PSG : les notes des Parisiens

On ne sait pas comment la FFF a pu valider le choix du stade du Hameau pour ce 8e de finale de Coupe de France… cette aire de jeu est un terrain vague incompatible avec la pratique du football de haut niveau ! C’est pourquoi on peut dire bravo aux joueurs du PSG alignés ce mercredi. Ils ont été sérieux et exemplaires de bout en bout et ont gagné 2-0 sans sourciller contre le Pau FC. Les Parisiens ont joué en équipe avec un état d’esprit remarquable, guidé par un (capitaine) Leandro Paredes formidable, véritable plaque tournante. Dans toutes les lignes le PSG a été bon. Que ce soit le tandem Kouassi-Kehrer, Sarabia et Choupo-Moting sur les côtés, les satisfactions sont nombreuses. On regrettera juste l’entorse au genou de Colin Dagba. Le Titi devrait être indisponible plusieurs semaines. En l’emportant Paris s’est offert un match de plus sur la route de Dortmund (18 février). Les quarts de finale de la Coupe de France se joueront une semaine avant le rendez-vous européen.

Les notes des joueurs du PSG selon Canal Supporters

Rico 6

Dagba 6.5

Kehrer 6.5

Kouassi 6.5

Kurzawa 5.5

Sarabia 6.5

Paredes 7

Herrera 6

Choupo-Moting 6

Draxler 6

Icardi 5.5

Les notes des joueurs du PSG selon Marc Alvarez : Rico 6 Dagba 6 Kehrer 6.5 Kouassi 6.5 Kurzawa 5.5 Sarabia 6.5 Paredes 8 Herrera 6 Choupo-Moting 6 Draxler 6 Icardi 5.5

Les notes de Murvin Armoogum : Rico 6 Dagba 6.5 Kehrer 6 Kouassi 6.5 Kurzawa 5 Sarabia 6.5 Paredes 7 Herrera 6 Choupo-Moting 6 Draxler 6 Icardi 5.5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Rico 5,5 Dagba 6,5 Kehrer 6,5 Kouassi 6,5 Kurzawa 6,5 Sarabia 6 Paredes 7 Herrera 5 Choupo-Moting 6 Draxler 5,5 Icardi 5,5

Les notes de Guillaume De Freitas : Rico 5 Dagba 7 Kehrer 6 Kouassi 6 Kurzawa 5 Sarabia 7 Paredes 7 Herrera 6 Choupo-Moting 6 Draxler 6 Icardi 5