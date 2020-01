Pau FC / PSG : quelle équipe alignera Thomas Tuchel ? (+ groupe)

Ce huitième de finale de Coupe de France à Pau ressemble véritablement à une corvée pour le PSG. Cette rencontre en milieu de semaine s’inscrit dans un agenda déjà ultra chargé, c’est un cinquième déplacement de suite et probablement sur la pire des pelouses du lot. Thomas Tuchel va donc faire tourner son effectif et tenter de minimiser les risques de blessure et d’élimination surprise… Pour des motifs divers, pas de Juan Bernat, Marquinhos, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar, Abdou Diallo ou encore Thomas Meunier dans le groupe, et du lourd à prévoir sur le banc.

Sur le terrain, devant Sergio Rico, on devrait retrouver une ligne de défense dirigée par le capitaine Presnel Kimpembe avec à son côté Thilo Kehrer ou Tanguy Kouassi. Sur les côtés on peut penser voir Colin Dagba et Layvin Kurzawa, après l’échec de son transfert. Au milieu de terrain, du temps de jeu sera certainement proposé à Leo Paredes, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Adil Aouchiche. On peut imaginer que Julian Draxler mènera le jeu en soutien d’Eric Choupo-Moting.

Le groupe convoqué par Thomas Tuchel : Rico, Innocent, Bulka, Bakker, Dagba, Kehrer, Mbe Soh, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Aouchiche, Gueye, Paredes, Verratti, Herrera, Di Maria, Draxler, Choupo-Moting, Icardi, Mbappé, Sarabia.

Les compositions dans L’Equipe, Le Parisien et Sud Ouest

Pau FC / PSG

Huitième de finale de la Coupe de France | Mercredi 29 janvier 2020 à 18h30 au stade du Hameau (Pau) – Diffuseur : Eurosport 2 – Arbitre : Florent Batta.

PFC : Guendouz – Bansais (c), Diaby, Zahary, Sadzoute – N’Diaye – Gueye, Name, Maisonneuve, Sabaly – Jarju. Entraîneur : Irles. Remplaçants : Bertrand, Bury, Kamissoko, Daubin, Bayard, Beusnard, Ba.

PSG : Rico – Dagba, Kehrer, Kimpembe (c), Kurzawa – Sarabia, Paredes, Herrera, Aouchiche – Draxler – Choupo-Moting. Entraîneur : Draxler. Remplaçants (parmi) : Innocent ou Bulka, Bakker, Kouassi, Mbe Soh, Verratti, Gueye, Di Maria, Mbappé, Icardi.

>> Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe de France aura lieu jeudi soir à 20h45. Les quarts sont programmés les 10 et 11 février prochain. Une semaine avant les 8es de finale de la Ligue des champions.