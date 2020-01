Pau premier, surprenant, qualifié pour les 8e de finale de Coupe de France

Ce dimanche, l’affiche des 16e de finale de la Coupe de France se déroulera sur la, difficilement praticable, pelouse du Moustoir où le FC Lorient accueillera le Paris Saint-Germain. Mais avant cela, le premier qualifié pour les 8e de finale est d’ores et déjà connu. Et dans un bourbier sans nom, avec une pelouse aux allures cataclysmiques, c’est Pau, écurie de N1, qui a créé la sensation en venant à bout des Girondins de Bordeaux après prolongation (3-2).

Ce sont les Palois qui ouvraient le score dès la 23e minute de Jeu par l’intermédiaire de Name. Par la suite, Bordeaux revenait dans la parties grâce à Maja (41e). En réussite, Pau reprenait l’avantage par le biais de Jarju (44e). De leur côté, les Bordelais manquaient cruellement d’efficacité et ce match avait finalement tout du fameux match piège de Coupe de France. Pourtant, les hommes de Paulo Sousa parvenaient enfin à égaliser grâce à un maître coup-franc signé De Préville (82e). Et tout se jouait finalement sur une grossière erreur de Ait Bennasser : Gueye récupérait le ballon et crucifiait Gaëtan Poussin de l’extérieur de la surface (3-2, 117e). Le Pau FC valide donc son billet pour la suite de la compétition. Décidément, rien ne va plus pour les Girondins…