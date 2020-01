Pau / PSG : Kurzawa de retour, Neymar préservé (RMC)

Le PSG se déplace dans le bourbier du FC Pau, ce mercredi en début de soirée, à l’occasion des 8es de finales de la Coupe de France. Un match qui devrait voir Layvin Kurzawa réintégrer le groupe, alors que son transfert du côté de la Juventus de Turin serait tombé à l’eau.

En effet, c’est RMC qui nous explique cela : l’échange entre De Sciglio et le natif de Fréjus étant devenu bien plus compliqué, le joueur sera bien présent dans le groupe des Rouge et Bleu. En revanche, toujours selon RMC, Neymar sera lui ménagé. Pour le reste, en-dehors des absents déjà connus, Keylor Navas sera lui aussi préservé pour ce tour. Thomas Meunier et Abdou Diallo resteront également au chaud. Bonne nouvelle néanmoins, Thilo Kehrer va faire son retour à l’occasion de cette partie.