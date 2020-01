Pélissier : “Si Paris est à son niveau, il n’y a pas photo”

Pour les 16es de finale de la Coupe de France (dimanche, 20h55), le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du FC Lorient, pensionnaire de Ligue 2. Ancien coach d’Amiens, Christophe Pélissier connait bien cette équipe parisienne et s’attend à un match difficile avec les stars qui peuvent faire de nombreux dégâts comme il l’a confié en conférence de presse. L’entraîneur lorientais a également fait part de son admiration pour Kylian Mbappé et Edinson Cavani, deux attaquants qu’il apprécie particulièrement.

“Pour moi, Paris restera toujours quelque chose de particulier car c’est mon premier match en Ligue 1. J’ai eu la chance de faire mon premier match au Parc des Princes avec l’arrivée de Neymar. C’est fabuleux de jouer des joueurs et des équipes de ce niveau-là. Parfois, on trouve le temps très long. Une fois, on en a pris 5 et il me tardait que le match se finisse. Mbappé m’impressionne énormément et après il y a un joueur, qui ne joue plus trop, c’est Cavani, explique Pélissier par des propos relayés par RMC Sport. C’est un joueur que j’apprécie énormément, car quand on voit ce qu’il donne au niveau du collectif, c’est exceptionnel. Il n’y a pas de secret, j’ai vu la semaine dernière, il est entré à 5 minutes de la fin et tout le Parc des Princes chantait son nom. Des joueurs comme ça dans une équipe, c’est fabuleux. Qu’il y ait les “4 fantastiques” ou pas, les joueurs qui les remplacent sont aussi de top joueurs, il n’y a pas de soucis pas rapport à ça. Il faut qu’on s’occupe de nous. Si Paris est à son niveau, il n’y a pas photo“, conclut Pélisser qui espère tout de même réaliser un exploit face aux Champions de France en titre.