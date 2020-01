Perrin : “On savait que le PSG avait des joueurs de talents”

Ce soir, Saint-Etienne a sombré (6-1) sur la pelouse du Parc des Princes en quarts de finale de Coupe de la Ligue, l’équipe étant rapidement réduite à dix. Loïc Perrin, le capitaine stéphanois, s’est incliné devant le talent des Parisiens.

“Ça fait mal, forcément quand on prend six buts. On ne s’est pas facilité les choses en prenant le premier but rapidement. On sait qu’au Parc, c’est toujours difficile de courir après le score. […] À dix contre eux, forcément c’est difficile, reconnaît le défenseur central au micro de Canal + Sport. Ils ont tellement de talents, ils vont tellement vite. On savait que le PSG avait des joueurs de talents. C’est malheureux. Forcément que l’on n’a pas eu le meilleur tirage en venant au Parc des Princes.”