Petit : “Neymar ne joue pas dans la même cour que les autres”

Neymar est époustouflant depuis plusieurs semaines. Il porte le PSG. Emmanuel Petit explique avoir changé d’avis sur le numéro 10 parisien. Il explique même que pour lui, le Brésilien a 10 Mbappé dans chaque jambe.

“Après toutes les aventures entre Neymar et le PSG, je commençais vraiment à me mettre de l’autre côté. J’en avais plus que marre de son attitude, de sa communication… Et puis, la raison l’a emporté une nouvelle fois. La provocation fait partie de son jeu. Mais j’appelle ça du talent. Ce que j’ai vu dimanche m’a bluffé”, explique le champion du monde 98 sur RMC. “Ce garçon ne joue pas dans la même cour que les autres. Il a 10 Mbappé dans chaque pied ! Il est né avec un ballon. Il me procure de l’émotion à chaque toucher de balle. Je pense que le PSG peut gagner la Champions League cette année, et ce sera grâce à lui. Il sera le facteur X qui permettra au PSG de remporter la Ligue des Champions.”