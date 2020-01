Plusieurs absents de marque face à Linas-Montlhéry ?

La trêve hivernale terminée, le PSG se déplace à Bondoufle pour affronter Linas-Montlhéry (Régional 1) dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Alors qu’un peu plus tôt, Le Parisien indiquait que le club de la capitale ne dévoilerait pas son groupe pour cette rencontre, certains joueurs majeurs pourraient être laissés au repos.

Selon les dernières indiscrétions signées Loïc Tanzi, journaliste pour RMC Sport, et Julien Maynard, journaliste de Téléfoot, Kylian Mbappé (21 ans), Neymar Jr (27 ans) et Mauro Icardi (26 ans) notamment ne devraient pas être présents pour ce match de reprise. Alors que les Rouge et Bleu vont avoir un calendrier extrêmement chargé en janvier avec pas moins de 5 à 8 matches programmés, notamment la double confrontation face à Monaco, Thomas Tuchel aurait décidé de faire largement tourner son équipe face à Linas-Montlhéry. Réponse dans les prochaines heures.

Ça se confirme pour les trois. Les trois seuls en plus des trois centraux blessés #PSG https://t.co/ryhQpma0qc — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 5, 2020