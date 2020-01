Pour Bitton, Cavani doit maintenant “retrouver la confiance de Tuchel”

Après de nombreux rebondissements lors de ce mercato hivernal, Edinson Cavani restera jusqu’à la fin de la saison et de son contrat avec le PSG. Malgré son désir de rejoindre l’Atlético de Madrid, le Matador devra se concentrer sur la deuxième partie de saison intense du club de la capitale. Et pour Stéphane Bitton, l’international uruguayen devra surtout retrouver la confiance du coach parisien, Thomas Tuchel.

“Il voulait s’en aller, on peut le comprendre. Maintenant, la tâche va être compliquée pour lui, c’est de retrouver la confiance de Tuchel. J’espère que Tuchel va un peu mieux gérer. Qu’on lui donne un peu plus de temps parce que ce n’est pas en trois minutes qu’il va inscrire trois buts par match et pouvoir concurrencer Icardi, a déclaré Stéphane Bitton dans sa chronique sur France Bleu Paris. Après, ça va revenir tout seul si il marque des buts, qu’il passe le cap des 200 buts (198 buts actuellement, ndlr) et qu’il redevient décisif. Rappelons quand même qu’il était sorti (du onze) pas par défaut de performance mais sur une blessure et il n’a jamais retrouvé sa place. Alors bien sûr, tous les supporters sont contents, c’est le chouchou du Parc, je suis content aussi. Je pense que l’histoire n’est pas terminée et c’est peut-être ça la bonne nouvelle aujourd’hui.”