Pour célébrer ses 28 ans, Neymar va faire simple (UOL)

Ces dernières années les anniversaires de Neymar Jr ont été des événements marquants et sponsorisés. En 2020 la star brésilienne va faire plus simple, et sans béquilles à priori (chacun ici croise les doigts)… Selon UOL Esporte, la star du PSG a informé son entourage et ses partenaires commerciaux qu’il ne referait pas un événement médiatisé comme la “nuit rouge”. Cela afin de se consacrer sur ses performances sur le terrain. Le volume des invités sera donc réduit. Comme lors du réveillon du nouvel an. Neymar Jr aura 28 ans le 5 février prochain.