Pour Hilton, on peut anticiper sur Mbappé, pas sur Neymar

A 42 ans, Vitorino Hilton n’entend pas raccrocher les crampons et pense même à une prolongation de contrat. Capitaine du MHSC, il dirige toujours la défense de l’équipe quatrième de la Ligue 1, prochain adversaire du PSG (demain à 17h30 au Parc des Princes). Et l’arrière-garde héraultaise (6e défense du championnat) devra contenir entre autres, Neymar et Kylian Mbappé. Interrogé par le Midi Libre, Vitorino Hilton semble plus redouter son compatriote que Kylian Mbappé…

“Mbappé c’est plus un joueur de vitesse avec des dribbles, il faut essayer d’anticiper les ballons en profondeur, explique le capitaine de Montpellier. Neymar, tu ne peux rien anticiper parce que c’est un joueur extraordinaire. Il est imprévisible avec et sans le ballon.”