Pour les internautes de la LFP, Mbappé est le meilleur joueur de la première partie de saison en L1

En cette fin de première partie de saison, la LFP a demandé à ses internautes de voter pour plusieurs catégories : meilleur joueur de la première partie de saison, révélation et plus beau but notamment. Ce jeudi après-midi, elle a dévoilé les résultats sur son compte twitter. Et pour eux, le meilleur joueur de la première partie de saison se nomme Kylian Mbappé. Après un début de saison gâché par les blessures, le numéro 7 parisien est bien revenu et a enchaîné les buts, terminant avec 11 buts en championnat en 12 matches. Un autre Parisien a été plébiscité, Neymar, qui a vu son magnifique retourné contre Strasbourg (14 septembre, 1-0) élu plus beau but de la première partie de saison.

Merci à tous pour vos votes ! Les awards de la première partie de saison sont donc attribués à… 🏆😎 @KMbappe

🏆👶 @ecama10

🏆🔥 #ASMOM

🏆📊 L’@OM_Officiel

🏆⚽ @neymarjr On se revoit en fin de saison pour faire le point 😉 pic.twitter.com/ophsJ2NUOS — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 9, 2020