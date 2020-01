Pour Moatti, le PSG peut “être gagnant sur les deux tableaux” dans la gestion du dossier Cavani

L’avenir d’Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain, fait beaucoup parler. Il ne reste plus beaucoup de jours (2) avant la fin du mercato hivernal et El Matador est encore un joueur du PSG. Pour Etienne Moatti, le PSG pourrait se retrouver gagnant en cas de non-départ de son numéro 9.

“Moi, je suis contre le départ de Cavani. […] Mais la stratégie commerciale, d’attendre le dernier moment, puisqu’il y a des possibilités de faire ce transfert et qu’il y a des gros clubs qui cherchent un numéro 9, c’est vraiment une bonne stratégie commerciale. En plus, si le transfert ne se fait pas, ça revient comme un bénéfice pour le PSG“, commente le journaliste dans l’Equipe du Soir. “Il dira : on n’a surtout pas voulu brader le meilleur buteur de l’histoire du club, et on peut finalement en avoir besoin, on est ravi qu’il reste. Ils peuvent être gagnants sur les deux tableaux en jouant comme ça.”