Priorité à la prolongation de Kylian Mbappé, pas celle de Neymar (RMC Sport)

Le PSG possède deux super stars dans son effectif, Kylian Mbappé et Neymar. Les deux possèdent un contrat qui court jusqu’en juin 2022. Des rumeurs autour des prolongations des deux attaquants rythment l’actualité du PSG ces derniers mois. Mais selon les informations de RMC Sport, la priorité des dirigeants Rouge & Bleu est de prolonger son numéro 7. Les dirigeants ont entamé des discussions avec l’entourage de l’international français, “des discussions qui avancent à petits pas pour le moment“. Mais c’est la priorité du PSG, qui sait que le Real Madrid et son président Florentino Perez, sont très intéressés par Mbappé. “Le PSG va donc tout mettre en œuvre pour blinder le contrat de Mbappé“, indique le média sportif.

Autre joueur susceptible de prolonger, Neymar. Mais son dossier “a été mis en stand-by par le PSG.” Une source interne explique à RMC Sport “qu’on verra l’évolution du dossier, mais quand on a été sympathique avant l’été, la situation a été catastrophique pendant l’été. On verra l’évolution de la saison et aussi le huitième de finale de la Ligue des champions avant de sonder ‘Ney’.” Une chose est sûre, ces deux dossiers risquent de faire parler encore plusieurs mois.