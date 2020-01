Proposition de contrat de 5 ans pour Eriksen ? (Nicolò Schira)

Depuis aujourd’hui (1er janvier), le mercato hivernal a ouvert ses portes. Une période de transferts qui concerne le PSG, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Et comme souvent, le directeur sportif parisien – Leonardo – devrait profiter de certaines opportunités de marché concernant notamment les joueurs en fin de contrat en juin prochain. Une situation qui s’applique au milieu de terrain de Tottenham, Christian Eriksen. Lié au club londonien jusqu’en juin 2020, l’international danois (96 sélections, 31 buts) ne souhaiterait pas continuer l’aventure dans l’équipe de José Mourinho et peut signer librement dans le club de son choix.

Fortement convoité par de nombreux clubs européens notamment le Real Madrid, Manchester United et l’Inter Milan, le joueur de 27 ans pourrait finalement venir étoffer le milieu de terrain du PSG à partir de l’été prochain. En effet, selon les informations du journaliste, Nicolò Schira, Leonardo aurait proposé un contrat de cinq ans (jusqu’en 2025) au Danois, accompagné d’un salaire annuel de 12M€ (bonus inclus).

