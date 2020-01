PSG / Monaco : annoncez votre pronostic !

Les compositions d’équipes sont connues, Thomas Tuchel a décidé d’aligner sa plus belle équipe pour le PSG/Monaco ce soir au Parc des Princes. Les Quatre Fantastiques débutent le match avec Gana Gueye et Marco Verratti en soutien. On trouvera Juan Bernat et Thomas Meunier sur les côtés. La doublette brésilienne Silva-Marquinhos est reformée. Keylor Navas est de retour dans la cage. Amis CSiens, faites vos pronostics ! Quel sera le résultat de cette rencontre ? A vos claviers. Mercredi dernier, le PSG a facilement disposé de l’ASSE (6-1). Un score annoncé ici par m.verratti. Félicitations !!