PSG / Monaco : Le groupe monégasque sans Slimani

Trois jours après le match nul spectaculaire au Parc des Princes (3-3), le PSG et l’AS Monaco se retrouvent au Stade Louis II (ce soir à 21h sur Canal+), à l’occasion du match en retard de la 15ème journée de Ligue 1. Et pour ce match, Robert Moreno a convoqué un groupe de 19 joueurs. Alors que le club de la capitale se déplacera sans certains joueurs majeurs (Cavani, Marquinhos, Bernat et Meunier sont forfaits), la liste monégasque comporte un seul absent de taille : Islam Slimani. Buteur face aux Parisiens et déjà incertain avant la rencontre de ce soir, l’international algérien manquera donc ce choc. Á noter le retour dans le groupe de Stevan Jovetic.

Le groupe Monégasque pour affronter le PSG