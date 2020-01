PSG / Monaco : Le groupe monégasque

Demain à 21h (Canal Plus), le PSG recevra – au Parc des Princes – l’AS Monaco, en clôture de la 20ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le nouvel entraîneur monégasque – Robert Moreno – a convoqué un groupe de 19 joueurs. L’ancien sélectionneur de l’Espagne pourra compter sur ses joueurs cadres pour ce match dont son duo d’attaquant Wissam Ben Yedder – Islam Slimani, respectivement meilleur buteur (13 buts) et meilleur passeur (8 passes) de Ligue 1. À noter les présences des anciens Parisiens, Jean-Kevin Augustin et Fodé Ballo-Touré. De son côté, Arthur Zagre est absent du groupe.

Stevan Jovetic (coup à l’entraînement), Willem Geubbels (entraînement adapté), Pietro Pellegri (réathlétisation), Danijel Subasic (suspension) et Jemerson (non convoqué) sont les autres forfaits pour cette rencontre, comme le précise L’Equipe sur son site internet.

Le groupe de l’AS Monaco pour affronter le PSG