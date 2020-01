PSG / Monaco : les notes des Parisiens

Il y avait débat quant à la possibilité d’aligner pour le PSG un quatuor offensif quand l’opposition montait, il va se prolonger… En effet, une équipe comme Monaco a su – grâce au talent des Ben Yedder, Baldé ou encore Gelson Martins – perforer l’arrière-garde parisienne. Paris a été offensif mais fragile. Et comme Dortmund a, à priori, des qualités un peu similaires dans son jeu… le 4-4-2 du moment, proche du 4-2-4, et parfois en 2-4-4 va être sur la sellette, au moins jusqu’à mercredi et le match à Louis II. Reste à déterminer si ce soir c’est le niveau collectif qui a fait que les performances individuelles ont été insuffisantes ou l’inverse… le match de certains a-t-il nui à la performance globale de l’équipe ? A analyser. Ce que Thomas Tuchel va faire.

Les notes de Canal Supporters

Navas 8

Meunier 3

Silva 4,5

Marquinhos 3,5

Bernat 3,5

Di Maria 4

Gueye 4,5

Verratti 5,5

Neymar 7,5

Icardi 4

Mbappé 5

Les notes des joueurs du PSG de Murvin Armoogum : Navas 9 Meunier 2 Silva 3.5 Marquinhos 3 Bernat 3 Di Maria 3 Gueye 4 Verratti 6 Neymar 7.5 Icardi 3 Mbappé 4.5

Les notes des joueurs du PSG de Guillaume De Freitas : Navas 8 Meunier 2 Silva 3.5 Marquinhos 3 Bernat 3 Di Maria 3 Gueye 4 Verratti 6 Neymar 7.5 Icardi 3 Mbappé 4.5

Les notes des joueurs du PSG de Jonathan Bensadoun : Navas 6,5 Meunier 3 Silva 6,5 Marquinhos 3 Bernat 3,5 Di Maria 4 Gueye 4 Verratti 5 Neymar 7 Icardi 4 Mbappé 5,5

Les notes des joueurs du PSG de Mickaël Rufet : Navas 8 Meunier 2 Silva 3 Marquinhos 3 Bernat 3 Di Maria 4 Gueye 4 Verratti 5.5 Neymar 7.5 Icardi 3 Mbappé 4

Les notes de Marc Alvarez : Navas 8 Meunier 4 Silva 5 Marquinhos 5 Bernat 4 Di Maria 5 Gueye 6 Verratti 6 Neymar 7 Icardi 5 Mbappé 6