PSG / Monaco : Quelle équipe pour ce premier acte ?

C’est ce qu’on appelle un choc princier… Le Parc des Princes accueille le club de la Principauté ce soir avec une idée : voir le PSG y triompher et y maintenir sa dynamique actuelle. Cela malgré l’ambition du nouvel entraîneur de l’AS Monaco. Robert Moreno compte afficher la même philosophie de jeu que le PSG à Paris. Ce qui promet en termes de spectacle ce soir, mais aussi mercredi prochain. Pourtant, le PSG, au complet, qui reste sur 29 buts sur ses six dernières rencontres, peut en impressionner plus d’un. Mais pas l’ancien sélectionneur espagnol par intérim qui succède à Leonardo Jardim.

Acte I ce soir donc à Paris. Avec quelle équipe Rouge & Bleu ? Celle vue contre Saint-Etienne renforcée par Keylor Navas et Thiago Silva ? C’est oui pour L’Equipe. Ce sera bien un PSG en 4-4-2 avec les “Quatre Fantastiques”, le capitaine et Keylor Navas. Le Parisien penche pour une autre option dans l’entre-jeu avec Leo Paredes plutôt que Gana Gueye. Nice Matin valide l’idée.

Les compositions dans Le Parisien, L’Equipe et Nice Matin

PARIS SAINT-GERMAIN – AS MONACO

Saison 2019/2020 – 20ème journée de Ligue 1 – Dimanche 12 janvier 2020 à 12 heures au Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Gautier – VAR : Delerue et Castro

PSG (45 pts) : Navas – Meunier, T.Silva (cap.), Marquinhos, Bernat – Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar – Icardi, Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kehrer, Kimpembe, Paredes, Herrera ou Draxler, Sarabia, Cavani.

ASM (28 pts) : Lecomte – Aguilar, Glik (cap), Maripan, Gil Dias – Bakayoko – Gelson Martins, Fabregas, Golovin, K. Baldé – Ben Yedder. Entraîneur : Moreno. Remplaçants : Benaglio ou Sy, Ballo-Touré, Henrichs, Badiashile, Adrien Silva, Slimani, Augustin.