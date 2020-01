PSG / Montpellier : Le groupe des 19 Montpelliérains

Demain à 17h30 (Canal Plus), le PSG retrouvera le Parc des Princes avec la réception du Montpellier Hérault, dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera notamment marquée par un hommage pour Kobe Bryant. Et pour ce match, l’entraîneur du MHSC – Michel Der Zakarian – a convoqué un groupe de 19 joueurs. Il devra faire sans Geronimo Rulli (suspendus). Mathías Suárez et Petar Škuletić ont été prêtés.

Le groupe du MHSC pour affronter le PSG