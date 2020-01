PSG / Saint-Etienne : les compositions officielles

Neuf nouveaux joueurs dans le onze de départ. C’est ce qui était attendu et annoncé depuis dimanche soir et la rencontre face à Linas-Montlhéry (0-6). Thomas Tuchel est bien dans un turn-over massif. Seul Thilo Kehrer – qui profite des défections de Presnel Kimpembe, Thiago Silva et d’Abdou Diallo – et Sergio Rico (titulaire dans les coupes nationales) enchaînent deux titularisations de suite. Voici les compositions officielles du PSG / Saint-Etienne comptant pour les quarts de finale de l’ultime Coupe de la Ligue.

Le XI du PSG

PARIS SAINT-GERMAIN – AS SAINT-ETIENNE

Saison 2019/2020 – 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue – Mercredi 8 janvier 2020 à 21h05 au Parc des Princes – Arbitre : Turpin – VAR : Schneider et Guillard – Diffuseurs : Canal+ Sport et France 3.

PSG : Rico – Meunier, Marquinhos, Kehrer, Bernat – Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar – Mbappé, Icardi. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Navas, Dagba, Draxler, Kouassi, Paredes, Sarabia, Cavani.

ASSE : Moulin – Honorat, Debuchy, Fofana, Perrin, Trauco – Dioussé, Camara, Cabaye – Rivera, Khazri. Entraîneur : Puel. Remplaçants : Bajic, Kolodziejczak, Palencia, Ahoulou, Moueffek, Abi, Correia.