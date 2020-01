PSG / Saint-Etienne : les notes des Parisiens

Le Parc des Princes avait hâte de retrouver le PSG en mode rouleau compresseur, et il a été servi. Les “quatre fantastiques” ont fait honneur à leur nouvelle appellation en faisant sauter (6-1) une petite équipe de Saint-Etienne. En mois de deux minutes Mauro Icardi a rappelé qu’il était un chasseur de but. De quoi faire rapidement basculer une rencontre qui au bout de 30 minutes était quasiment pliée, l’ASSE se retrouvant encore à dix (logiquement) face au PSG (deux avertissements pour Fofana). A l’arrivée un score fleuve avec un triplé pour Mauro Icardi grâce à la bienveillance d’un Kylian Mbappé très en jambes, passeur et buteur. Neymar, buteur, et Di Maria, passeur, ont évidemment participé à la fête. Dans l’entre-jeu, on a vu une doublette Gueye-Verratti active. Derrière, la soirée fût tranquille. Sergio Rico a bien fait le peu qu’il a eu à faire en repoussant même – encore une fois – dans un premier temps le penalty de Cabaye. La soirée a été spéciale pour Juan Bernat. Le latéral gauche sait prendre l’espace comme aucun autre à Paris, mais il a manqué ses dernières passes, ce qui l’a exaspéré d’ailleurs. Dimanche, contre Monaco, il devrait avoir l’occasion de corriger le tir. Le constat du jour vient de la bouche même de Thomas Tuchel : “J’ai aimé l’état d’esprit durant ce match, nous avons été une vraie équipe”.

Les notes des joueurs du PSG par Canal Supporters

Rico 6.5

Meunier 6

Marquinhos 6.5

Kehrer 6

Bernat 6

Di Maria 7.5

Gueye 7

Verratti 7

Neymar 8.5

Mbappé 8,5

Icardi 8,5

Les notes d’Antoine Grasland : Rico 6,5 Meunier 6 Marquinhos 6,5 Kehrer 6 Bernat 6 Di Maria 8 Gueye 7 Verratti 7 Neymar 8,5 Mbappé 8,5 Icardi 8,5

Les notes de Guillaume De Freitas : Rico 6 Meunier 6 Marquinhos 7 Kehrer 5 Bernat 6 Di Maria 8 Gueye 7 Verratti 7 Neymar 8 Mbappé 8 Icardi 8

Les notes de Jonathan Bensadoun : Rico 6 Meunier 5,5 Marquinhos 6 Kehrer 6 Bernat 5,5 Di Maria 7 Gueye 7 Verratti 7 Neymar 8 Mbappé 8,5 Icardi 8,5

Les notes de Marc Alvarez : Rico 7 Meunier 5.5 Marquinhos 6.5 Kehrer 6 Bernat 6 Di Maria 7 Gueye 7 Verratti 7 Neymar 8.5 Mbappé 8,5 Icardi 8,5