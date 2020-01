PSG / Saint-Etienne : quelle équipe alignera Tuchel ?

Au moins neuf nouveaux joueurs dans le onze de départ. C’est ce qui est attendu et annoncé depuis dimanche soir et le terme de la rencontre à Bondoufle contre les amateurs de Linas-Montlhéry (0-6), qui seront aujourd’hui invités au Parc des Princes. En effet, Thomas Tuchel avait annoncé à Robert-Bobin qu’à part pour Sergio Rico, le turn-over serait total trois jours plus tard. Nous y sommes. Et seul Thilo Kehrer pourrait enchaîner dans le cadre du PSG / Saint-Etienne, affiche des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. En même temps l’Allemand a besoin de retrouver du rythme… et il profite des défections de Presnel Kimpembe, de Thiago Silva et d’Abdou Diallo.

C’est donc un 4-4-2 aux allures de 4-2-4 qui est attendu contre des Verts motivés ce soir avec une défense Meunier-Marquinhos-Kehrer-Bernat. Dans l’entre-jeu une association entre Gueye et Verratti doit faire l’affaire. Sur les cotés on retrouvera Neymar et Di Maria condamnés à faire des efforts défensifs dans leur zone. En attaque, Mbappé, libre, épaulera la pointe, Icardi. Bref, les “quatre fantastiques” sont de sortie ce soir et ils feront le sel du match. Deux objectifs pour Paris : la qualification pour la demi-finale (pour faire mieux que la saison dernière et gommer l’élimination surprise contre la lanterne rouge Guingamp) et ne pas regretter de blessure(s) en fin de soirée.

Les compositions dans L’Equipe et Le Parisien

PARIS SAINT-GERMAIN – AS SAINT-ETIENNE

Saison 2019/2020 – 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue – Mercredi 8 janvier 2020 à 21h05 au Parc des Princes – Arbitre : Turpin – VAR : Schneider et Guillard – Diffuseurs : Canal+ Sport et France 3.

PSG : Rico – Meunier, Marquinhos, Kehrer, Bernat – Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar – Mbappé, Icardi. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Navas, Dagba, Kouassi, Herrera, Paredes, Sarabia, Cavani.

ASSE : Moulin – Debuchy, Fofana, Perrin, Trauco – M’Vila, Ahoulou, Youssouf – Boudebouz, Khazri, Nordin. Entraîneur : Puel. Remplaçants (parmi) : Bajic, Kolodziejczak, Palencia, Dioussé, Cabaye, Moueffek, Honorat, Abi, Correia, Rivera.