Puel : “Contre cette équipe, on ne peut pas seulement défendre”

L’AS Saint-Etienne de Claude Puel a sombré sur la pelouse du PSG dans le cadre des quarts de finale de Coupe de la Ligue (6-1). Le coach stéphanois a justifié son choix de jouer, et non rester en défense face à cette équipe de Paris.

“Contre cette équipe, on ne peut pas seulement défendre. Si on vient joueur contre Paris, qui en plus est bien concentré, solidaire et déterminé, si c’est que pour défendre, ils trouveront à un moment donné la solution parce qu’ils maîtrisent très bien ça, justifie Puel en conférence de presse. On s’est pris un but rapidement mais après on est revenu dans le match, on reprenait confiance. […] C’est une équipe, qui si in réussi, après la récupération, on arrive à se projeter en gardant de la qualité, on sait que l’on peut la mettre en difficulté car ils n’aiment pas défendre constamment. […] L‘expulsion met un terme à notre envie et à la confiance que l’on était en train de remettre dans le match.”