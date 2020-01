Puel : “Je ne pense pas que cela se joue sur un schéma tactique”

Demain l’AS Saint-Etienne espérera faire le coup de Guingamp l’année dernière au Parc des Princes dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue (les Bretons s’étaient qualifiés avec trois penaltys sifflés). Claude Puel, entraîneur des Verts, se veut en tout cas conquérant avant le rendez-vous parisien.

“Je veux voir mon équipe jouer et ne pas subir. Pour Paris, ce sera une rencontre de reprise avec onze nouveaux joueurs puisqu’ils ont évolué avec une équipe bis dimanche. C’est un bon challenge pour nous, a commenté Claude Puel, le manager général de l’ASSE, en conférence de presse. Une revanche après le 0-4 en championnat ? Ce n’est pas une revanche. Il faudrait que Saint-Etienne soit aussi l’une des meilleures équipes européennes pour le voir ainsi. C’est simplement une bonne opportunité pour notre groupe de se mesurer à un tel adversaire. Un match de coupe est toujours ouvert. On jouera crânement notre chance. Et, j’espère qu’on se lâchera. C’est ce qui nous avait manqué il y a quelques semaines. Je ne pense pas que cela se joue sur un schéma tactique. Paris a toutes les réponses. Je me concentre sur la manière d’utiliser le ballon, sur la position des joueurs, l’orientation de leur corps. Par exemple, ils doivent être orientés de trois quarts dans leurs prises de balle pour être prêts à jouer vers l’avant. Le jeu est une somme de détails. En tout cas, il ne faudra pas jeter le ballon dès qu’on l’aura récupéré. On devra réaliser un gros match collectivement.”