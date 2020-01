Qualification de Marseille pour les quarts de finale de Coupe de France, tirage au sort demain à 20h45

Après les qualifications du PSG et d’Epinal, c’est Marseille qui valide le dernier ticket de cette soirée de mercredi grâce à sa victoire au Vélodrome contre Strasbourg (3-1). Bouna Sarr (32e) Dimitri Payet (43e), sur penalty, et Boubacar Kamara (95e) sont les buteurs olympiens. Benjamin Corgnet a redonné de l’espoir aux Strasbourgeois (59e) mais en vain. Strasbourg qui a même terminé à 10 après l’expulsion de Ndour à la 86e. Marseille retrouve donc le PSG, Epinal (N2), Dijon, Rennes, Belfort (N2) et Saint-Etienne en quarts de finale. Le dernier billet pour les quarts se jouera entre Nice et Lyon (demain 20h55). Le tirage au sort aura d’ailleurs lieu demain à 20h45 sur le plateau de Tout le Sport sur France 3.