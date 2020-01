Quand le directeur du football des Corinthians a contacté Neymar et Cavani pour un possible transfert

L’été dernier, le feuilleton du mercato était le possible retour de Neymar au FC Barcelone. Cet hiver, c’est au tour d’Edinson Cavani et sa possible signature à l’Atlético Madrid. Duílio Monteiro Alves, directeur du football du club brésilien des Corinthians, a expliqué avoir tenté sa chance avec les deux joueurs, sans réussite.

“J’ai déjà consulté Neymar et Cavani quand ils ont dit qu’ils quitteraient le PSG . Nous devons chercher le meilleur pour les Corinthians. Il y avait également une rumeur sur un possible prêt de Neymar et que Flamengo pourrait être une option, je suis allé voir l’état de ce dossier. Corinthians est un très grand club, mais les chiffres n’étaient pas réalisables“, explique-t-il dans une interview accordée à Rádio Transamérica dans des propos relayés par ESPN.