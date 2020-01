Quand le PSG lance son… jus de poire artisanal “made in PSG training”

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG est devenu plus qu’un club de football : Une marque à part entière. Le club de la capitale a multiplié les collaborations avec des marques internationales telles que Jordan Brand, Hugo Boss, Beat by Dr Dre ou encore Herschel.

Mais dans un communiqué de presse, le Paris Saint-Germain a annoncé le lancement de son… jus de poire artisanal “made in PSG training” !

Aussi surprenant que cela peut être, ces bouteille de jus seront servis toute la saison aux spectateurs des espaces Hospitalités. Il est expliqué que le club veut être un “moteur en matière d’excellence sur le plan environnemental, notamment en valorisant une agriculture bio et respectueuse de l’environnement”. Et cela en se dotant de “deux vergers d’une superficie totale de 2,5 hectares” pour son futur “Training Center”.

De plus le PSG souhaite “poursuivre la production de jus artisanal made in PSG Training Center au cours des prochaines années”, de quoi régaler bon nombre de supporters Rouge & Bleu.