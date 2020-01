Un peu avant le nouvel an une petite vidéo en provenance d’une plage du Brésil faisait le buzz. On y voyait Neymar, chancelant, suivant Gabriel Medina, son ami surfeur. On peut dire que cet épisode à inspiré le numéro 10 brésilien et Kylian Mbappé puisqu’ils ont reproduit hier au Parc des Princes la scène en guise de célébration ! Les deux joueurs du PSG ont ensuite publié sur Twitter cette séquence qui les a tant amusés. Avec des émojis appropriés et ce commentaire de Neymar : “viens avec moi”.