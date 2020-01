Quand Pedrerol lit un message pessimiste du clan Cavani

Beaucoup de bruit pour rien ? Après l’échec du transfert à la Juventus de Layvin Kurzawa se dirige-t-on vers une porte définitivement fermée pour Edinson Cavani jusqu’au 30 juin prochain ? Dans la très mise en scène émission “El Chiringuito“ de la Sexta, le journaliste Josep Pedrerol a pris son smartphone pour lire un message pessimiste d’un membre du clan Cavani qui lui dit qu’il a “le sentiment que le PSG ne va pas céder et qu’Edinson est très déçu”. Cela malgré une offre de 15M€ de l’Atlético de Madrid refusée mardi à 21 heures par le PSG. Le journaliste a également expliqué que l’impression générale c’est d’avoir été manipulé par Leonardo qui a laissé croire qu’il était à l’écoute du Matador. Le frère et agent d’Edinson Cavani – Walter Guglielmone – est actuellement à Madrid, et il est remonté contre le PSG, toujours selon Josep Pedrerol.