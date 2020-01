Officiel – quelques absences côté PSG pour le déplacement à Lille

Pour la 21e journée de Ligue 1, le PSG se déplace au Stade Pierre-Mauroy pour y affronter Lille (21h00). Et comme annoncé par Thomas Tuchel en conférence de presse, le groupe parisien est diminué avec quelques absences. Ainsi, Layvin Kurzawa et Edinson Cavani ne sont pas présents car ils sont potentiellement en instance de départ. Marquinhos, Juan Bernat et Thilo Kehrer sont quant à eux blessés.

Le groupe du PSG :